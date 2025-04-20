Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrenci taşıyan otobüse arkadan tırın çarpması sonucunda oluşan trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
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