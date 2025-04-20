Video Yaşam Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video
Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video

Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video

20.04.2025 | 15:24

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrenci taşıyan otobüse arkadan tırın çarpması sonucunda oluşan trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Eskişehir yönünde ilerleyen M. F. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tur otobüsü Bozüyük'te arızalandı. Arızayı gidermek için emniyet şeridinde duran otobüse aynı istikamette ilerleyen O.Ö.'nün kullandığı 34 CVE 347 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 öğretmen, 15 öğrenci, yedek şöför ile tır şöförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta maddi hasar oluştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video 00:11
İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video 20.04.2025 | 15:52
Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video 00:34
Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video 20.04.2025 | 15:24
Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:55
Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 20.04.2025 | 15:23
Kardeşini öldürüp cezaevinden çıkıp karısını da öldüren koca saklandığı samanlıkta yakalandı | Video 06:34
Kardeşini öldürüp cezaevinden çıkıp karısını da öldüren koca saklandığı samanlıkta yakalandı | Video 20.04.2025 | 15:23
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video 04:06
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video 20.04.2025 | 15:09
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı | Video 00:59
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı | Video 20.04.2025 | 14:00
55 yaşındaki kadın 7’nci kattan düşüp hayatını kaybetti | Video 01:53
55 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 13:46
Tartışma kavgaya dönüştü! Babasını tek yumrukla bayılttı | Video 01:50
Tartışma kavgaya dönüştü! Babasını tek yumrukla bayılttı | Video 20.04.2025 | 13:38
Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 04:22
Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 20.04.2025 | 13:28
Maslak’ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi | Video 02:48
Maslak’ta polis uygulamasında piton ve zehirli Mısır yılanları ele geçirildi | Video 20.04.2025 | 13:05
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 01:26
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 00:43
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:49
Ataşehir’de uzun namlulu silahla ATM’den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 00:10
Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 20.04.2025 | 12:48
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 03:14
Yıkım sırasında 6 katlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi | Video 20.04.2025 | 12:48
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 05:22
Eski eşini yakarak öldüren sanık, duruşma öncesi hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:47
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 02:04
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 20.04.2025 | 10:33
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 00:53
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 20.04.2025 | 09:57
Gaziosmanpaşa’da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 00:49
Gaziosmanpaşa'da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 20.04.2025 | 09:57
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 04:12
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 20.04.2025 | 09:38
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 02:20
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 20.04.2025 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY