Bingöl’de otomobil ve kamyonet çarpıştı: Biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi | VİDEOHABER
Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde, bir kişide hastanede hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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