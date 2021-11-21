Bitlis’te 63 kaçak göçmen yakalandı! | Video

Bitlis’te jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 ayrı minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 4 kişi ise göz altına alındı.

Bitlis-Baykan yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu ekipleri, kontrol noktasında uygulama yaptı. Ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 ayrı minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 4 kişi ise göz altına alındı.

Göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından, Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.