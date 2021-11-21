Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
06:23
5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı öğrendi | Video 21.11.2021 | 16:25
01:26
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video 21.11.2021 | 16:31
01:25
Jandarma bu kez kazaya değil, mağdurları ziyarete gitti | Video 21.11.2021 | 15:59
00:53
İstanbul’da suç örgütüne operasyon... “Hanımağa” gözaltına alındı... 21.11.2021 | 16:01
02:30
Gazipaşa'da uçurtmalar gökyüzünü süsledi | Video 21.11.2021 | 16:01
00:10
01:37
Bitlis’te 63 kaçak göçmen yakalandı! | Video 21.11.2021 | 15:48
06:23
00:30
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.11.2021 | 14:53
05:07
Hamzabeyli'de tır kuyruğu 16 kilometreye ulaştı | Video 21.11.2021 | 15:04
00:29
Yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza kamyon böyle çarptı | Video 21.11.2021 | 14:53
02:25
Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor | Video 21.11.2021 | 14:53
00:39
01:23
Minibüslerinin üzerine uzanıp korsan taşımacılığa 'hayır' dediler! 21.11.2021 | 15:06
02:04
Malatya’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 21.11.2021 | 14:27
00:35
Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada | Video 21.11.2021 | 14:19
01:13
Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 21.11.2021 | 14:12
03:13
Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı | Video 21.11.2021 | 13:38
04:03
Kars'ta nefes kesen cirit gösterisi | Video 21.11.2021 | 13:47
Bitlis’te jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 ayrı minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 4 kişi ise göz altına alındı.
Bitlis-Baykan yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu ekipleri, kontrol noktasında uygulama yaptı. Ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 ayrı minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 4 kişi ise göz altına alındı.
Göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından, Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.