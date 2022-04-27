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OTOMATİK OYNAT
00:52
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını | Video 27.04.2022 | 15:30
01:14
Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video 27.04.2022 | 15:07
02:39
Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu! O anlar kamerada | Video 27.04.2022 | 13:49
00:13
Ankara'da çıplak vatandaş görenleri şoke etti | Video 27.04.2022 | 13:51
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Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı | Video 27.04.2022 | 13:30
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Drift yapıp, 2 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza | Video 27.04.2022 | 13:30
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Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada | Video 27.04.2022 | 13:30
02:48
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İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti | Video 27.04.2022 | 12:32
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01:59
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video 27.04.2022 | 12:29
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140 bin lira değerindeki 2 motosikleti böyle çaldılar | Video 27.04.2022 | 12:29
00:13
Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video 27.04.2022 | 12:23
01:21
İstanbul’da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti 27.04.2022 | 11:57
02:23
Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 27.04.2022 | 11:23
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Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 27.04.2022 | 11:04
02:21
Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video 27.04.2022 | 10:53
10:13
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binası mühürlendi.