Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.10.2025 | 16:58 Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Abant kara yolunda Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle araç yoğunluğunun bulunduğu güzergahta trafik yavaşladı. Yavaşlayan trafikte O.K. idaresindeki 14 ABV 813 plakalı otomobil ve E.Y. yönetimindeki 35 AUD 718 plakalı otomobil durdu. Arkalarından gelen M.E.'nin kullandığı 34 GHZ 94 plakalı otomobil duramayarak önünde duran E.Y. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle önündeki otomobilde diğer araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik aksadı.Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.