Video Yaşam Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

05.05.2022 | 09:11

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Bolu Dağı'nda, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı. Ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

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