Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 28.09.2025 | 14:19 İnternet üzerinde satışa koydukları fotoğraf makinesi dolandırıcılar tarafından ilginç bir yöntemle ele geçirilen iki ortak, şüphelilerden ve kargo şirketinden şikayetçi oldu. Dolandırıcılar kargo takip numarası ve onay kodunu ele geçirince, ürün dağıtıma çıkmadan şubeden teslim alındı. Mağdurlar alıcının kimlik bilgisini almayan kargo şirketi hakkında şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde otellerde fotoğrafçılık işi yapan Süleyman Aydemir ve Tolga Perçiner, bir çalışanlarının kullanması için yeni nesil fotoğraf makinesi satın aldılar. Daha sonra çalışan işten ayrılınca makineyi satmak için ünlü bir alışveriş sitesine ilan verdiler.

İlanı gören ve İstanbul'dan aradığını söyleyen bir şahıs, 177 bin TL fiyatla satışa konulan makineyi almak istedi. Taraflar 170 bin TL üzerinde anlaşmaya vardı. Aydemir ve Perçiner, alıcının makineyi kontrol etmesini sağlayarak satışı gerçekleştirmek için ürünü İstanbul'daki bir arkadaşlarına göndermek için kargoya verdi.

Kargo 22 Eylül günü Kemer'den yola çıkarken satıcılar ile devamlı yazışan ve görüşen dolandırıcılar kargoyu kendilerinin de takip etmek istediklerini söyleyip çalışanı kandırarak kargo takip numarasını aldı. Böylece şüpheliler, kargonun ne zaman ve hangi şubeye geleceğini öğrenmiş oldu.

Kargoya verilen fotoğraf makinesi, 23 Eylül günü İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan kargo şubesine geldiğinde orada bulunan şüphelilerden biri kargo görevlisine başvururken, diğeri Tolga Perçiner'i arayarak kendisinin kargonun teslimat noktasına geldiğini belirterek "Telefonunuza bir kod gelmiş olması gerekiyor" diyerek teslimat kodunu istedi. Tolga Perçiner'in kargo çalışanı sanarak kodu verdiği şüpheli, bu kodu hemen şubede bulunan suç ortağına gönderdi ve kargo oradaki şüpheliye teslim edildi. Teslimat anı kargo şirketinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kargonun gönderdikleri adrese teslim edildiğini düşünen Süleyman Aydemir ve Tolga Perçiner, fotoğraf makinesine alıcı olan kişinin makineyi kontrol için gelip gelmediğini öğrenmek için İstanbul'daki arkadaşlarını aradıklarında, olumsuz yanıt alınca bu kez kargo şirketini aradı. İki ortak, kargonun şubeden teslim edildiğini öğrenince de beyninden vurulmuşa döndü. Dolandırıldıklarını anlayan Aydemir ve Perçiner, şüphelilerden ve kargoyu teslim alan kişinin kimlik bilgilerinin alınmamasından dolayı kargo şirketinden şikayetçi oldu.