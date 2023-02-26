Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi | Video
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
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