Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi | Video

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.