Bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı | Video
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.