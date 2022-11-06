Video Yaşam Bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı | Video
Bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı | Video

Bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı | Video

06.11.2022 | 19:12

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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