Broşür gösterir gibi yapıp paraları çalan yankesici kamerada! Kovalamacayla böyle yakalandı...
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İstanbul’da masaj broşürü göstererek oyaladığı kişilerin ceplerinden el çabukluğuyla cüzdan, para ve cep telefonlarını çalan bir yankesici suçüstü yakalandı.
İstanbul Polisi; azılı bir yankesiciyi suçüstü yakaladı. Polislerin tespitlerine ve iddialara göre B.Y. isimli yankesici; cadde ve sokaklarda masaj broşürü göstererek oyaladığı insanların ceplerinden el çabukluğuyla cüzdanlarını, paralarını ve cep telefonlarını çaldı. B.Y. isimli yankesici son olarak 8 Haziran Salı akşamı saat 18.00 sıralarında Fatih İlçesi'ne bağlı Kemal Paşa Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu. Masaj broşürü gösterdiği iki turistten 1'inin cebinden el çabukluğuyla bin 35 lira çalan yankesici; yabancı uyruklu mağdurlar Z.Y. ve B.A.'nın durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Mağdurlar ile yankesicinin arasında kovalamaca yaşandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. İstanbul Polisi hemen duruma müdahale etti. Yankesici üzerindeki paraları Gençtürk Caddesi üzerinde yerlere saçarak kaçmaya devam etti fakat suçüstü yakalandı. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Paralar ise mağdura teslim edildi.