Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlıyor?

Her yıl yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatil uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar konuya ilişkin tarih araştırması yapıyor. Bu ara sürecinde nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görürken Anayasa Mahkemesi bu kapsama girmiyor. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.