Video Yaşam Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video

Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video

Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video
14.06.2021 | 11:18

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OTOMATİK OYNAT

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44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosuna hayranları beğeni yağdırdı.

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