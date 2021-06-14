Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video
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44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosuna hayranları beğeni yağdırdı.