Video Yaşam Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı

Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı

Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı
04.07.2021 | 12:15

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Sosyal medyadaki paylaşımları oldukça konuşulan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Mavi renkteki bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Burcu Esmersoy paylaşımına "Hatırlar mısınız? Yıllar önce, "Mavi giymem" filan diyen biri vardı. Canım ya!" notunu düştü.

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Sosyal medyadaki paylaşımları oldukça konuşulan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Mavi renkteki bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Burcu Esmersoy paylaşımına "Hatırlar mısınız? Yıllar önce, "Mavi giymem" filan diyen biri vardı. Canım ya!" notunu düştü.

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