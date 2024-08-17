Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 17.08.2024 | 11:31 Bursa'da 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan depoda benzin bidonu patladı. Patlamanın şiddetiyle, iş yerinde hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoya bırakılan benzin bidonu bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle depoda hasar meydana geldi. Patlama sesi üzerine korku dolu anlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına altına almayı başardı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şans eseri yaralanma meydana gelmedi.