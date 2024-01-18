Video Yaşam Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video
Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video

Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video

18.01.2024 | 10:20

Bursa’da gürültü nedeniyle tartışmaya yaşayan iki kız saç baş birbirine girdi. Kavgayı mahalleli ayırırken o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı. O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.
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