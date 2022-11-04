Video Yaşam Bursa'da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa'nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video
Bursa'da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa'nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video

Bursa'da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa'nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video

04.11.2022 | 11:37

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Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan ve 2 gün süren dev yangın hava kirliliğini de etkiledi. Yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı hava izleme istasyonlarının verilerine göre Nilüfer ilçesinde yapılan ölçümlerde artış görülürken; hava kalitesi hassas olarak kabul edilen 100 seviyesine yaklaştı.

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Nilüfer İstasyonundan günlük olarak rapor edilen ve Hava Kalite İndeksi olarak adlandırılan verilere göre son üç günde hava kirliliği indeksi ortalaması 57 HKİ'den 80 HKİ'ye çıktı. Gece yapılan ölçümlerde ise en yüksek 84,2'ye ulaştığı görüldü.

Yangının ardından Nilüfer Belediyesi'de tarafından yapılan açıklamada yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanlara uyarılarda bulunurken, Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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