Bursa'da korkutan tablo! Yangının ardından Bursa'nın artan hava kirliliği rakamlara yansıdı | Video
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Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan ve 2 gün süren dev yangın hava kirliliğini de etkiledi. Yangının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı hava izleme istasyonlarının verilerine göre Nilüfer ilçesinde yapılan ölçümlerde artış görülürken; hava kalitesi hassas olarak kabul edilen 100 seviyesine yaklaştı.
Yangının ardından Nilüfer Belediyesi'de tarafından yapılan açıklamada yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanlara uyarılarda bulunurken, Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).