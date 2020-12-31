Video Yaşam Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video

Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video

Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video
31.12.2020 | 09:01

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Bursa'da kısıtlamada paket servisine çıkan kurye Talha B. (18), kullandığı elektrikli bisikletle kaldırıma çarpıp takla attı. Talha B. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte paket servisine çıkan Talha B. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarptı. Kazanın ardından elektrikli bisikletini kaldırarak yoluna devam etmek isteyen Talha B. baygınlık geçirdi. Kısıtlamada sokakların boş olması nedeniyle fark edilmeyen Talha B., uzun süre yardım bekledi. Bir süre sonra yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilen Talha B., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Talha B.?nin elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetmesi, kaldırıma çarparak takla atması, elektrikli bisiklete tekrar binerek yoluna devam etmeye çalışırken baygınlık geçirip yere düşmesi yer aldı.

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