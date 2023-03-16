Bursa'da lastik tamiri yapılan otomobile başka bir araç çarptı: 1 yaralı | Video
Orhangazi’de iznik Gölü sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında patlayan lastiği tamir etmek için yol kenarına çekilen otomobile bu esnada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada lastik tamiri için otomobilden inen bir genç iki araç arasında kalarak yaralandı.
İKİ ARAÇ ARASINDA KALAN BİR GENÇ YARALANDI
Kazada iki otomobil arasında kalan ve askere gitmeye hazırlandığı belirlenen Hamza Bahadır isimli bir genç yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevkedildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazaya neden olan ve lastik tamiri yapmak için yol kenarında park halinde olan otomobile çarpan diğer otomobilin sürücüsü ise kaza sonrasında diğer gençlerle olay yerinde tartıştıktan sonra kaza yerini terketti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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