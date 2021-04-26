Bursa'da mahalle halkını sahura kaldıran 11 yaşındaki Ramazan davulcusu kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 26.04.2021 | 09:22
02:02
01:15
01:03
01:17
03:21
02:56
Kocaeli Gebze'de palet atölyesinde yangın 26.04.2021 | 08:52
03:01
İstanbul Pendik'te özel hastanede yangın paniği 26.04.2021 | 08:38
00:40
THY'den Dünya Pilotlar Günü’ne özel video | Video 26.04.2021 | 08:54
02:15
01:25
Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı 26.04.2021 | 08:38
01:15
THY'den 26 Nisan Dünya Pilotlar Gününü paylaşımı 26.04.2021 | 08:38
01:11
00:32
00:32
01:10
Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video 25.04.2021 | 19:57
00:53
Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi | Video 25.04.2021 | 19:16
04:10
03:35
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde yaşayanlar, 11 yaşındaki Metin Alpyörük'ün çaldığı davul ve seslendirdiği manilerle sahura kalkıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yıldır ramazanda davulculuk yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü oğlu Metin'e mesleğini öğretti. Davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldan bu yana Ramazan ayında 11 bin nüfuslu Turgutalp Mahallesi'nde halkı sahura uyandırıyor.
Halkın ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu belirterek, 2 yıldır davul çalıyorum. Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa'nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok dedi.