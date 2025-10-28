Video Yaşam Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video

Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video

28.10.2025 | 10:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kafeler sokağında, alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirerek silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla ilgisi olmayan 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Şahsın olaydan önce tartıştığı mekan sahipleriyle yaşadığı arbede ve darp edilmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Setbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etti.
Kurşunlardan bazıları tartıştığı A.O. (43), bazıları ise yan mekanda müşteri olarak bulunan A.A., (44) S.A., (30) M.Ş.Ç. (67) isimli vatandaşlara isabet etti. Yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığılırken çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan olaydan önce şahsın alkollü olarak geldiği mekanda tartışma çıkarınca darp edildiği anlar ve kargaşa ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 02:42
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 28.10.2025 | 10:34
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 00:40
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 28.10.2025 | 10:33
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 00:51
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 28.10.2025 | 10:33
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 01:10
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 28.10.2025 | 09:02
Eskişehir’de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 00:51
Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 28.10.2025 | 09:02
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 01:01
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 28.10.2025 | 09:02
Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 00:24
Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 28.10.2025 | 09:02
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:41
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 28.10.2025 | 09:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 01:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 27.10.2025 | 16:23
Güllü’nün eski patronundan şok sözler! Güllü’yü kızı öldürdü! | Video 04:47
Güllü'nün eski patronundan şok sözler! "Güllü'yü kızı öldürdü!" | Video 27.10.2025 | 14:40
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 02:11
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 27.10.2025 | 14:35
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar | Video 02:00
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! "Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar" | Video 27.10.2025 | 13:41
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 00:22
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 27.10.2025 | 11:26
Uludağ’ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 04:28
Uludağ'ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 27.10.2025 | 11:26
Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 02:47
"Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda" dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 27.10.2025 | 11:25
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 01:29
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 27.10.2025 | 11:25
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 00:15
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 27.10.2025 | 09:21
Paşalimanı Adası’nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 00:30
Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 27.10.2025 | 08:55
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 01:04
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 27.10.2025 | 08:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY