Bursa'da sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokakları su bastı
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Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.