Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu belgesel filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından anbean kaydedildi.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa?nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz?ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.



YAVRULARINI KORUDUĞU ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leyleğim, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini kapattığı görüldü.



"KENDİNİ SİPER EDİYOR"

Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri" dedi.