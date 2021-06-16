Video Yaşam Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada

Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada

Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada
16.06.2021 | 15:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı | Video 02:13
Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı | Video 16.06.2021 | 16:57
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı | Video 00:35
İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı | Video 16.06.2021 | 16:47
Esra Erol canlı yayın izle: 15 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Başka erkekle aşk yaşayan kadından kocasına şok sözler Para... 10:46
Esra Erol canlı yayın izle: 15 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Başka erkekle aşk yaşayan kadından kocasına şok sözler "Para..." 16.06.2021 | 16:37
Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti | Video 01:13
Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti | Video 16.06.2021 | 16:18
Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada 01:47
Bursa'da yavrularını dolu yağışından koruyan anne leylek Yaren'in duygulandıran anları kamerada 16.06.2021 | 15:52
Tokat'ta yola inen yaban domuzu sürüsü kamerada 00:31
Tokat'ta yola inen yaban domuzu sürüsü kamerada 16.06.2021 | 15:52
Polis babasının tabutuna babam diyerek koşup feryat etti | Video 03:04
Polis babasının tabutuna "babam" diyerek koşup feryat etti | Video 16.06.2021 | 16:08
İzmir için ikinci deprem fayı uyarısı! Büyük tehlike 04:13
İzmir için ikinci deprem fayı uyarısı! "Büyük tehlike" 16.06.2021 | 12:14
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 04:50
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 16.06.2021 | 15:16
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 00:09
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 16.06.2021 | 14:37
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 01:34
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 14:00
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 02:26
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 16.06.2021 | 12:47
Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi | Video 01:43
Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi | Video 16.06.2021 | 12:47
SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi... 01:16
SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi... 16.06.2021 | 13:31
İstanbul Küçükçekmece'de kedi yiyen Japon dehşeti! Kan donduran ifade ortaya çıktı 05:36
İstanbul Küçükçekmece'de kedi yiyen Japon dehşeti! Kan donduran ifade ortaya çıktı 16.06.2021 | 12:57
Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video 03:16
Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 11:42
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü | Video 01:29
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü | Video 16.06.2021 | 11:42
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi | Video 01:06
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi | Video 16.06.2021 | 11:42
İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada 00:34
İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada 16.06.2021 | 11:24
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video 01:56
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video 16.06.2021 | 11:05

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu belgesel filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa?nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz?ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.


YAVRULARINI KORUDUĞU ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leyleğim, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini kapattığı görüldü.


"KENDİNİ SİPER EDİYOR"
Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA