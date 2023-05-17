Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 17.05.2023 | 15:51 Bursa-Ankara karayolu üzerinde yağış sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç bir birine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Seyfi Kara (70) yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Sürücü Ahmet İpek (47) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonette kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Sedat Şahin (36) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Havva Kara (69) yaralandı.Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.