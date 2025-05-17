Bursa'daki feci kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı! Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler! | Video
Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza yerinde iki taraf birbirine girerken, olayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
KAZA YERİNDE İKİ TARAF BİRBİRİNE GİRDİ
Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameraya yansırken, kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
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