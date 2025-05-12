Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı | Video
Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece geçişinde meydana geldi. Esenyurt yönüne giden Hakan Aldanmaz yönetimindeki 34 HRS 856 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını gören sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak indi. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.
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