Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan karın kaslarıyla şov yaptı | Video

Geçtiğimiz yıllarda Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından karın kaslarını gösterdiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kaslarıyla şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.