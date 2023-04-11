Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bir camiye giren İ.K. isimli hırsız, imam odasından içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan kapalı zarfları çaldı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen İ.K. adlı hırsız, Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık ve Evden Hırsızlık" suçlarından dört kaydı bulunan ve "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.