Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video
İstanbul’da bir caminin imam odasını soyan hırsız yakalandı.
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