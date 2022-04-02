Çanakkale'de barınakta ikinci vahşet! Hayvanlar taşınırken araçta birbirini parçaladı! Görevden alındılar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
00:35
Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video 02.04.2022 | 12:56
00:07
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2022 | 13:15
00:45
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı | Video 02.04.2022 | 12:53
00:51
01:18
01:18
Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video 02.04.2022 | 12:24
01:00
Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu 02.04.2022 | 11:10
01:30
İstanbul’da aranan şahıs operasyonu 02.04.2022 | 11:02
02:41
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video 02.04.2022 | 10:32
01:09
Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video 02.04.2022 | 10:32
00:43
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 02.04.2022 | 10:39
02:00
01:56
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 02.04.2022 | 10:19
02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
02:36
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
02:23
02:29
01:12
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 09:25
Çanakkale’de belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirine yiyen köpeklerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakannlığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı. Vahşet görüntülerini izleyen birçok hayvansever belediyeye tepki gösterdi.