Video Yaşam Çanakkale'de fünye ile patlatılan valizin sahibinde 'Helva' açıklaması

Çanakkale'de fünye ile patlatılan valizin sahibinde 'Helva' açıklaması

Çanakkale'de fünye ile patlatılan valizin sahibinde 'Helva' açıklaması
16.07.2021 | 16:20

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Çanakkale'de otobüs durağına bırakılan şüphe üzerine fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen valizin sahibi H.G., telefonunu tamire bıraktığını, ardından da helva almaya gittiğini söyledi.

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Demircioğlu Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otobüs durağına bırakılan valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirip, Demircioğlu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.


Bir süre sonra olay yerine gelen H.G., telefonunu tamire bırakıp, helva almaya gittiğini, bu sürede valizini otobüs durağına bıraktığını söyledi.

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