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Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti

06.09.2024 | 10:24

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu (35) olay yerinde, annesi Gülten Yalçıntepe (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil Kızılköy mevkiinde nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sulama kanalı üzerinden geçen otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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