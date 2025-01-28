Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama | Video 28.01.2025 | 10:09 Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Ezine ilçesinde eş zamanlı ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerine yönelik merkez ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 136 gram Bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram Metanfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 37 bin 185 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.