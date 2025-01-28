Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama | Video
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Ezine ilçesinde eş zamanlı ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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