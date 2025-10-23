Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01 İstanbul Sancaktepe amca çocukları olan iki aile arasında kız kaçırma meselesi sonrasında başlayan husumette 5 suçtan sabıka kaydı bulunan 45 yaşındaki Mahir Güçin, kızını kaçıran akrabaları Edip Güçin ile onun yanında bulunan Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan’ı tabancayla vurarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kan donduran olay, 00.15 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Edip Güçin (25), Mahir Güçin (45)'in kızını kaçırdı ve evlendi. Kız kaçırma meselesi sebebiyle taraflar arasında husumet oluştu. Mahir Güçin, bu sebeple kızının düğününe bile gitmedi.

GELEN ARAÇTAKİLERE ATEŞ ETTİ

Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin, gece 00.15 sıralarında Taner Güçin (16), Adıgüzel Kılıçkan (29) ve Adem Kaya (23)'yı alarak Mahir Güçin'in Sancaktepe'deki evine konuşmaya geldi. Aracın Yeliz Sokak'a girdiği sırada Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti. Bu sırada aracı kullanan sürücü yaralandı. Kaçmaya çalışan araç bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak'ta duvara çarptı. Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar ateş etti.