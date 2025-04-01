Video Yaşam Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video
Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video

Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video

01.04.2025 | 10:04

Hatay’da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın o anları kameraya yansıdı. Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı. Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.'nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21.694 TL cezai islem uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video 00:48
Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video 01.04.2025 | 10:04
Çorum’da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video 02:21
Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video 01.04.2025 | 10:04
İstanbul’da ilginç olay! Çarpıp hasar verdiği aracı kendi tamir etti | Video 03:48
İstanbul’da ilginç olay! Çarpıp hasar verdiği aracı kendi tamir etti | Video 01.04.2025 | 10:04
Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi, başaramayınca evi ateşe verdi | Video 07:23
Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi, başaramayınca evi ateşe verdi | Video 01.04.2025 | 10:04
Çeşme’de şimşekler geceyi aydınlattı | Video 01:29
Çeşme'de şimşekler geceyi aydınlattı | Video 01.04.2025 | 08:50
Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesini 3 ayda 25 bin kişi ziyaret etti | Video 05:34
Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesini 3 ayda 25 bin kişi ziyaret etti | Video 01.04.2025 | 08:50
Bayram günü makas atan sürücü kamerada | Video 00:39
Bayram günü makas atan sürücü kamerada | Video 01.04.2025 | 08:50
Husumetlilerinin dükkanına ateş açan şahıslar müşterileri vurdu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:18
Husumetlilerinin dükkanına ateş açan şahıslar müşterileri vurdu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 31.03.2025 | 14:29
Şehidin ikizinden yürek yakan feryat: Anne karnında bile ayrılmadık | Video 04:19
Şehidin ikizinden yürek yakan feryat: "Anne karnında bile ayrılmadık" | Video 31.03.2025 | 14:29
Dolandırıcıların sazan sarmalı yöntemi pes dedirtti | Video 07:00
Dolandırıcıların "sazan sarmalı" yöntemi pes dedirtti | Video 31.03.2025 | 12:37
İtalyan şef, 100 yaşına kadar yaşayanların gizli makarna tarifini açıkladı | Video 01:25
İtalyan şef, 100 yaşına kadar yaşayanların gizli makarna tarifini açıkladı | Video 31.03.2025 | 09:44
Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video 03:35
Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video 31.03.2025 | 09:12
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Video 02:40
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Video 31.03.2025 | 09:12
Yıldırımın elektrik direğine çarpma anı kamerada | Video 01:34
Yıldırımın elektrik direğine çarpma anı kamerada | Video 31.03.2025 | 09:12
İstanbul’da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı | Video 01:50
İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı | Video 30.03.2025 | 15:41
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video 00:38
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video 30.03.2025 | 14:15
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kayınpederini silahla vurarak kaçtı | Video 00:10
Esenler'de dehşet anları kamerada: Kayınpederini silahla vurarak kaçtı | Video 30.03.2025 | 14:15
Arkadaşları bayramda Narin’in mezarını ziyaret etti | Video 00:43
Arkadaşları bayramda Narin'in mezarını ziyaret etti | Video 30.03.2025 | 12:23
Drift pahalıya patladı | Video 00:23
Drift pahalıya patladı | Video 30.03.2025 | 12:22
Kaybolan liseli kızın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:40
Kaybolan liseli kızın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.03.2025 | 12:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY