Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video
Hatay’da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.
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