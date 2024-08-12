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Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada

Çankırı'da drift atan alkollü sürücü kamerada

12.08.2024 | 09:27

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde otomobiliyle drift atan alkollü sürücüye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir sürücünün otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Şahsın drif attığı otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.


Şahsın drift attığı anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı. Görüntülerde, şahsın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

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