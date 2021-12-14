Video Yaşam Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video
Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video

Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video

14.12.2021 | 10:58

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Çankırı’da eski bina ve gecekonduların bulunduğu mahallede, yıkılmaya yüz tutan metruk evler tehlike saçıyor.

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Çankırı merkezde bulunan Alibey Mahallesi'nde boş halde bırakılan çok sayıda gecekondu ve bina yıkılmaya yüz tutmuş halde tehlike saçıyor. Mahallede bulunan yamuk ve Pisa Kulesini andıran metruk binalar ise mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediliyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, tehlike saçan binaların yıkılması ve kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesi için yardım beklediklerini söyledi. Mahalle Muhtarı İsmail Ayhan, Çankırı'nın eski yerleşim yeri olan mahalledeki binaların birçoğunun terk edildiğini ve yıkılmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

"YETKİLİLERDEN BU DURUMA EL ATMASINI İSTİYORUZ"
Mahalledeki çoğu binanın uzun zamandır atıl halde olduğunu belirten Ayhan, "Çankırı'nın eski yerleşim yeri olduğu için buralar terk edilmiş, virane halde duruyor. Mahallemizde yaklaşık 300 hanenin yaklaşık 150 hanesi boş durumda. Doğal gaz bekleyen evlerimiz var. TOKİ'nin ve kentsel dönüşümün ne zaman yapılacağı belli değil. Yıllardır mahalle sakinleri olarak bunu bekliyoruz. Özellikle milletvekillerinden ve belediye başkanımızdan yardım bekliyoruz, TOKİ'nin yapılması için yerler aranıyor, fakat bulamadıklarını söylüyorlar. Gecekondu mahallemize TOKİ gelirse daha güzel olacağını düşünüyoruz. Mahallede yıkılmaya yüz tutmuş binalar var. Sahibinin kim olduğunu da bilmiyoruz. En azından bu binalar yıkılarak daha güzel hale getirilirse hem insanlarımız rahat eder hem de daha güzel bir yaşam tarzına ulaşmış olur. Binaların eski olması sebebi ile doğal gaz gibi hizmetleri de alamıyoruz. Bunlarla ilgilenilmesini bekliyoruz. Bazı binalarımız, sahiplerinin izni ile belediye tarafından yıkılıyor. Bazı binalarımız ise belediyemiz yıkım kararını veriyor ama vatandaş karşı çıkıyor ve yıktırtmıyor. Mahallemizde bulunan yamuk bir ev var, belediyemiz yıkım kararını çıkardı ama ev sahibi evi yıkmıyor. Bu sefer de oradaki yamuk ev tehlike saçıyor. Yetkililerden bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

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