Video Yaşam Çatalca'da fabrika yangını! | Video
Çatalca'da fabrika yangını! | Video

Çatalca'da fabrika yangını! | Video

16.10.2023 | 08:59

ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta 4 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada yangın çıktı. Yangına İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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