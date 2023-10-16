Çatalca'da fabrika yangını! | Video

Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta 4 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada yangın çıktı. Yangına İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.