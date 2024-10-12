Çatışmada 1 kişi ölmüştü: Önce onlar başlattı dediler!

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişinin hayatını kaybettiği, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 3 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde tabanca, 3 çelik yelek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, olayda hayatını kaybeden Devrim Halim'in kendilerine ateş ettiğini, kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi.