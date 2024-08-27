Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası, bir can aldı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosiklet ile kavşağa hızla giren ticari taksinin çarpıştığı o anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada motosiklet tutkunu ve tamircisi olduğu öğrenilen Mustafa Bacakcı hayatını kaybetti.