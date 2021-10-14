Video Yaşam Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video

Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video

14.10.2021 | 09:20

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İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu’nda emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 66'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 26'sı dün sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 3'ü kadın 24 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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