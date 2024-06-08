Video Yaşam Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER
Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER

Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER

08.06.2024 | 10:30

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

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