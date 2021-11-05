Çiftlik Bank soruşturmasında Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi | Video

"Çiftlik Bank" davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

2 Kasım'da Uruguay'dan getirilen sanık Fatih Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirilmişti. Poliste susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Aydın'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü İnterpol polisi tarafından Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Salı gününden beri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan Aydın'ın, emniyette polise ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtilmişti.