Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video

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Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi.
Yakalanan sülfürik aside Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından el konulurken olayla ilgili soruşturmalar Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.