Çocuk gelin, çocuk damada geri döndü | Video

Balıkesir'de 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına döndü. İki aile arasında şikayet sonrası açılan soruşturma sürerken, D.K., "Her şey eskide kaldı. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi.