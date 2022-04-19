Çocukları videoya alan sapık yakalandı | Video

İstanbul Polisi; 18 yaşından küçük çocukları videoya çeken ve videoları sosyal medya hesabında paylaşan bir sapığı yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; yaşları 18'den küçük olan çocukları gizlice videoya alan Pakistan uyruklu S.A. (24) isimli sapığı yakaladı. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde gözaltına alınan sapık, görüntüleri çektiğini kabul etti ve suçunu itiraf etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan sapık "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kayıt Altına Alınması ve Hukuka Aykırı Yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.