Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 01.07.2023 | 13:34 Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, Dicle Barajı’na tehlikeli atlayış yapıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilip göl ve baraj kenarlarına akın etti. Serinlemek için Dicle Barajı'na giren çocukların yüksek kayalıklardan baraj gölüne tehlikeli atlayışları yürekleri ağza getirdi.Dicle ilçesindeki baraj gölü kıyısından yüksek kayalıklardan takla atarak suya giren yaşı küçük olan çocukların büyük kayalıklar üstünden tehlikeli atlayışı saniye saniye telefon kameralarına yansıdı.Öte yandan yetkililerin boğulma vakaları için vatandaşa baraj ve nehir sularının tehlikeli olduğu uyarısı her gün yapılıyor.