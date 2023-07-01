Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video
Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, Dicle Barajı’na tehlikeli atlayış yapıyor.
Dicle ilçesindeki baraj gölü kıyısından yüksek kayalıklardan takla atarak suya giren yaşı küçük olan çocukların büyük kayalıklar üstünden tehlikeli atlayışı saniye saniye telefon kameralarına yansıdı.
Öte yandan yetkililerin boğulma vakaları için vatandaşa baraj ve nehir sularının tehlikeli olduğu uyarısı her gün yapılıyor.
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