Çok sayıda tapu ve senetle yakalanan 3 tefeci tutuklandı | Video 08.06.2024 | 08:44 Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarmanın tefecilik yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak düzenlediği operasyonda birlikte çok sayıda senet ve tapuyla yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çivril ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle tefecilik suçunu işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklandı.