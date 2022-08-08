Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, dün kent merkezi Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali E. yönetimindeki otomobil, Şahin A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, ters dönerken, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bu arada kaza anı da MOBESE kameralarına yansıdı.