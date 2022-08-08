Video Yaşam Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

08.08.2022 | 12:01

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OTOMATİK OYNAT

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ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.  Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.

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Kaza, dün kent merkezi Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Ali E. yönetimindeki otomobil, Şahin A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, ters dönerken, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bu arada kaza anı da MOBESE kameralarına yansıdı.

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