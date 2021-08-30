Video Yaşam Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde oturan 4 kişi yaralandı

Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde oturan 4 kişi yaralandı

Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde oturan 4 kişi yaralandı
30.08.2021 | 08:55

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Çorum'da sokak ortasında aralarında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu çevredeki kahvehane önünde otururken saçmaların hedefi olan 4 kişi, yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında husumet olan ve kimlikleri belirsiz iki grup, otomobilleriyle geldiği sokakta araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri av tüfeğiyle art arda ateş etmeye başladı. Olayda çevredeki kahvehane önünde oturdukları sırada tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö. yaralandı. Kavga edenler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'SOHBET EDİYORDUK, ATEŞ AÇILDI'
Olayla ilgili mahallede ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, yaşananları anlatarak, "Biz kahvenin önünde sohbet ediyorduk. Silah sesi geldi. Sonrasında herkes kaçışmaya başladı. 4 kişi vuruldu. Olayı gerçekleştirenleri görmedik" dedi.

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