Video Yaşam Cumhuriyet Bayramı'nda komandolar zeybek oynadı | Video
Cumhuriyet Bayramı'nda komandolar zeybek oynadı | Video

Cumhuriyet Bayramı'nda komandolar zeybek oynadı | Video

29.10.2023 | 15:37

Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı zeybek oyununu oynadı.

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Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende ilk olarak Vali Meftun Dallı ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayramın anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Meftun Dallı yaptı.

Vali Dallı, Atatürk'ün önderliğinde verdikleri tarihi varoluş mücadelesinden sonra kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyet sayesinde bugün haklı olarak büyük bir millet olmanın haklılığını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve bugün dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunu, hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunu bilmektedir. Cumhuriyetimiz ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır" dedi.

KOMANDOLAR, ZEYBEK OYNAYARAK ATATÜRK'Ü ANDI
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra okullar halk oyunları gösterilerini sundu. Ardından 2021 yılında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hem de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli görevler alarak birçok canın kurtarılmasında görev üstlenen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından iple iniş gösterisi yapıldı. JAK ekipleri, iniş sırasında dev Türk bayrağı açarak vatandaşları da selamladı. Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyunun oynadı. Komandoların, zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış alırken, büyük beğeni topladı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle gösteri yaparak dosta güven, düşmana korku sardı.

Gösterilerden sonra geçiş töreni yapıldı. Vatandaşlar, geçiş töresi sırasında alkış tuttu. Tören geçişinde Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında Binicilik ve Kültür Derneği tarafından atlarla birlikte 95 kilometrelik yürüyüşün ardından İnebolu'dan aldıkları Türk bayrağı, Vali Meftun Dallı'ya teslim edildi. Tören geçişinde TOGG araçlarının da yer alması dikkatten kaçmadı. TOGG araçları, bagaj kapaklarını açarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

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