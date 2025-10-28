Video Yaşam Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video

28.10.2025 | 15:07

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davada, 5 sanığın tahliyesine Başsavcılık ve müşteki savcının avukatları tarafından itiraz edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşması iki gün sürmüştü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslantatar'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 2'si tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulunmuştu.

5 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ
2 gün süren duruşmada, alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Arslantatar'ın 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, 4 tutuklu sanığın ise, 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ertelemişti.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYELERE İTİRAZ
Tahliyelere ilişkin verilen ara karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların üzerlerine atılı suçlarda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, delillerin tam toplanmış olmadığı ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve sanıkların tutuklanması talep edildi.

YAVUZ ENGİN'İN AVUKATLARI DA TAHLİYELERE İTİRAZDA BULUNDU
Öte yandan tahliyelere, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından da itiraz edildi. Avukatlar tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, Yavuz Engin'in, örgütlü suçlar ve terör nitelikli eylemlerle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle, sanıklar tarafından makam odasında açık biçimde tehdit edildiği, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde hedef alındığı, olayın kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve dosyada mevcut deliller bu hususu açıkça ortaya koyduğu, sanıkların serbest kalmaları halinde, delillere etki etme, mağdur ve yakın çevresi üzerinde baskı kurma, örgütsel bağlantılarla irtibat kurarak tanıkları yönlendirme ihtimali somut biçimde mevcut olduğu belirtildi. Dosyada mevcut deliller, iştirak ilişkileri, öldürmeye teşebbüs suçu, örgütsel yapı bağlantıları ve Yavuz Engin'in yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusu birlikte değerlendirilerek sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi. İtiraz dilekçesi, değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 01:49
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 28.10.2025 | 15:07
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü Git bebeğini evde uyut deyince tartışma çıktı | Video 00:58
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü "Git bebeğini evde uyut" deyince tartışma çıktı | Video 28.10.2025 | 13:49
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 02:19
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2025 | 13:48
Alanya’da denizde hortum çıktı | Video 00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber’de yanıtladı | Video 37:16
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video 28.10.2025 | 11:58
Bayrampaşa’da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 03:02
Bayrampaşa'da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 28.10.2025 | 11:32
Sındırgı’da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 01:46
Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 06:32
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 28.10.2025 | 11:04
Bursa’da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 02:42
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 28.10.2025 | 10:34
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 00:40
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 28.10.2025 | 10:33
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 00:51
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 28.10.2025 | 10:33
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 01:10
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 28.10.2025 | 09:02
Eskişehir’de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 00:51
Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 28.10.2025 | 09:02
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 01:01
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 28.10.2025 | 09:02
Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 00:24
Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 28.10.2025 | 09:02
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:41
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 28.10.2025 | 09:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 01:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 27.10.2025 | 16:23
Güllü’nün eski patronundan şok sözler! Güllü’yü kızı öldürdü! | Video 04:47
Güllü'nün eski patronundan şok sözler! "Güllü'yü kızı öldürdü!" | Video 27.10.2025 | 14:40
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 02:11
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 27.10.2025 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY